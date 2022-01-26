В олимпийском Пекине выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом
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Во вторник, 25 января, в Пекине было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпиаду. Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении оргкомитета Игр.
25 января в Китай прибыли 334 человека, которые прошли специальное обследование. В результате ПЦР-тестирования было выявлено девять новых случаев заражения, спортсменов среди них не оказалось. Ещё четыре положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду.
23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России. Все результаты тестов россиян на коронавирус дали отрицательный результат.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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