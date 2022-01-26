Станислав Поздняков высказался об отсутствии гимна и флага России на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с отсутствием национального гимна и флага России на Олимпийских играх:

«Вся страна ждёт возвращения гимна и флага. Здесь всё достаточно чётко прописано в решении международного спортивного арбитража: 17 декабря этого года истечёт срок санкций, наложенных решением суда, именно в этот день мы проснёмся утром, и всё будет как раньше. Ничто не может ни оттянуть этот срок, ни сократить.

Сейчас мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России. Если быть совсем буквоедом и посмотреть в Олимпийскую хартию, главный основополагающий документ олимпийского движения, то там можно найти фразу «Олимпийские игры — это не соревнования между странами, а соревнования между спортсменами, представляющими свои национальные олимпийские комитеты». С этой точки зрения никакого ущемления нет», — сказал Поздняков в эфире радио «Первое спортивное».