Татьяна Тарасова назвала двух спортсменов, достойных стать знаменосцем России на ОИ-2022
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, кто, по её мнению, должен стать знаменосцем сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Тарасова назвала две кандидатуры: сноубордист Вик Уайлд и хоккеист Никита Гусев. Они оба завоёвывали золотые медали на Олимпиадах 2014 и 2018 годов.
«Достоин быть знаменосцем тот спортсмен, для кого это не первая Олимпиада. Тот, кто уже выигрывал золотые медали, у кого есть достижения. Это могут быть Вик Уайлд или Никита Гусев. Они достойны нести знамя нашей страны», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Напомним, сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).
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