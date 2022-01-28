ОК проведут линейку эксклюзивных эфиров «ОК на связи!» из олимпийского Пекина

Во время зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине Одноклассники совместно с Олимпийским комитетом России проведут серию эксклюзивных включений в собственном онлайн-шоу социальной сети — «ОК на связи!» Отдельную линейку олимпийских эфиров открыло большое интервью с фигуристкой, двукратным серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой.
Евгения рассказала о своей роли на Олимпийских играх в Пекине, о планах на будущее, а также качествах, необходимых для спортсмена-победителя:
«Роль посла заключается в том, чтобы оказывать непосредственную поддержку нашей сборной: присутствовать на играх, освещать все события, которые там происходят, радоваться за спортсменов, поддерживать их в любых ситуациях, потому что это непростая Олимпиада.
Я стараюсь затронуть сразу несколько сфер и чётче понять, чем хочу заниматься. Хочется стать таким человеком, который после спорта конкретно определился с профессией, с собственными задачами, как, например, Ляйсан Утяшева. Хочется стать человеком, который нашёл себя в жизни после спорта, поэтому, зная, что у меня сейчас несколько путей, я пытаюсь понять, какой из них для меня более комфортный.
Самокритичность. Самокритичность порождает силу воли, потому что если тебе что-то не нравится, то всё равно собираешься и идёшь делаешь, затем тебе опять не нравится и ты снова идёшь делаешь. Ты делаешь всё лучше, и лучше, и лучше — и тебе всё равно не нравится. Так и ставятся мировые рекорды».
Во время Олимпиады каждый четверг, 3, 10 и 17 февраля, зрители «ОК на связи!» увидят прямые включения из Олимпийской деревни: спортсмены команды ОКР выйдут в эфир и расскажут о подготовке к соревнованиям и атмосфере главного спортивного события года.
«ОК на связи!» — это флагманское развлекательное онлайн-шоу ОК в формате late night. В прямом эфире ведущий Евгений Рыбов берёт интервью у известных актёров, музыкальных исполнителей, писателей, спортсменов и лидеров мнений. Гостями программы в разное время становились Илья Авербух, Квентин Тарантино, Наталья Водянова, Робби Уильямс, Манижа, Том Холланд, Алексей Ягудин и многие другие.
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