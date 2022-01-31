Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по горнолыжному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
6 февраля
6:00 мск — скоростной спуск, мужчины.
7 февраля
8:45 — гигантский слалом, женщины.
8 февраля
6:00 — супергигант, мужчины.
9 февраля
8:45 — слалом, женщины.
10 февраля
9:15 — суперкомбинация, слалом, мужчины.
11 февраля
6:00 — супергигант, женщины
13 февраля
8:45 — гигантский слалом, мужчины.
15 февраля
6:00 — скоростной спуск, женщины.
16 февраля
8:45 — слалом, мужчины.
17 февраля
9:00 — суперкомбинация, слалом, женщины.
19 февраля
7:46 — командные соревнования, финал.
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