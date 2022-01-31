Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по горнолыжному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.



Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

6 февраля

6:00 мск — скоростной спуск, мужчины.



7 февраля

8:45 — гигантский слалом, женщины.



8 февраля

6:00 — супергигант, мужчины.



9 февраля

8:45 — слалом, женщины.



10 февраля

9:15 — суперкомбинация, слалом, мужчины.



11 февраля

6:00 — супергигант, женщины



13 февраля

8:45 — гигантский слалом, мужчины.



15 февраля

6:00 — скоростной спуск, женщины.



16 февраля

8:45 — слалом, мужчины.



17 февраля

9:00 — суперкомбинация, слалом, женщины.



19 февраля

7:46 — командные соревнования, финал.