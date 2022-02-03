Расписание матчей сборной России по кёрлингу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по кёрлингу. Сборная России выступит в мужском и женском турнирах.
Кёрлинг. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Расписание матчей сборной России
9 февраля
15:05 мск. Россия — США.
10 февраля
9:05. Россия — Китай.
11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Полуфиналы состоятся 17 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 18 февраля (9:05), финал — 19 февраля (9:05).
Женщины. Расписание матчей сборной России
10 февраля
4:05. Россия — США.
11 февраля
9:05. Россия — Швейцария.
12 февраля
4:05. Россия — Южная Корея.
15:05. Россия — Япония.
14 февраля
4:05. Россия — Канада.
15:05. Россия — Дания.
15 февраля
9:05. Россия — Китай.
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.
17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Полуфиналы состоятся 18 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 19 февраля (15:05), финал — 20 февраля (4:05).
В соревнованиях в миксте сборная России не выступит. Медали в этой дисциплине будут разыграны 8 февраля: матч за бронзу начнётся в 9:05 мск, финал — в 15:05.
- 3 февраля 2022
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