Расписание матчей сборной России по кёрлингу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по кёрлингу. Сборная России выступит в мужском и женском турнирах.



Кёрлинг. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Расписание матчей сборной России

9 февраля

15:05 мск. Россия — США.



10 февраля

9:05. Россия — Китай.



11 февраля

4:05. Россия — Швейцария.

15:05. Россия — Дания.



13 февраля

4:05. Россия — Италия.



14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.



Полуфиналы состоятся 17 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 18 февраля (9:05), финал — 19 февраля (9:05).



Женщины. Расписание матчей сборной России

10 февраля

4:05. Россия — США.



11 февраля

9:05. Россия — Швейцария.



12 февраля

4:05. Россия — Южная Корея.

15:05. Россия — Япония.



14 февраля

4:05. Россия — Канада.

15:05. Россия — Дания.



15 февраля

9:05. Россия — Китай.



16 февраля

15:05. Россия — Швеция.



17 февраля

9:05. Россия — Великобритания.



Полуфиналы состоятся 18 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 19 февраля (15:05), финал — 20 февраля (4:05).



В соревнованиях в миксте сборная России не выступит. Медали в этой дисциплине будут разыграны 8 февраля: матч за бронзу начнётся в 9:05 мск, финал — в 15:05.