Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание матчей сборной России, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание матчей сборной России по кёрлингу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по кёрлингу. Сборная России выступит в мужском и женском турнирах.

Кёрлинг. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Расписание матчей сборной России
9 февраля
15:05 мск. Россия — США.

10 февраля
9:05. Россия — Китай.

11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.

13 февраля
4:05. Россия — Италия.

14 февраля
9:05. Россия — Швеция.

15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.

16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

Полуфиналы состоятся 17 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 18 февраля (9:05), финал — 19 февраля (9:05).

Женщины. Расписание матчей сборной России
10 февраля
4:05. Россия — США.

11 февраля
9:05. Россия — Швейцария.

12 февраля
4:05. Россия — Южная Корея.
15:05. Россия — Япония.

14 февраля
4:05. Россия — Канада.
15:05. Россия — Дания.

15 февраля
9:05. Россия — Китай.

16 февраля
15:05. Россия — Швеция.

17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

Полуфиналы состоятся 18 февраля (начало — в 15:05), матч за бронзу — 19 февраля (15:05), финал — 20 февраля (4:05).

В соревнованиях в миксте сборная России не выступит. Медали в этой дисциплине будут разыграны 8 февраля: матч за бронзу начнётся в 9:05 мск, финал — в 15:05.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022