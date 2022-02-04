Расписание соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по шорт-треку. В этом виде спорта будут разыграны девять комплектов медалей.
Шорт-трек. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
5 февраля
16:26 мск — смешанная эстафета.
7 февраля
15:46 — 500 м, женщины.
15:58 — 1000 м, мужчины.
9 февраля
16:20 — 1500 м, мужчины.
11 февраля
15:43 — 1000 м, женщины.
13 февраля
14:44 — эстафета, 3000 м, женщины.
15:14 — 500 м, мужчины.
16 февраля
15:44 — эстафета, 5000 м, мужчины.
16:18 — 1500 м, женщины.
Состав сборной России
Мужчины: Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.
Женщины: Елена Серёгина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.
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