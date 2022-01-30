Китай заявил, что США будут платить спортсменам за саботаж Олимпиады

Китайская газета «Чайна Дэйли», англоязычное издание департамента общественных связей коммунистической партии Китая, в пятницу, 28 января, выступила с заявлением о плане США по «подстрекательству спортсменов разных стран выражать своё недовольство Китаем, пассивно выступать на соревнованиях или даже отказаться от участия в них». Ссылка на источники изданием приведена не была.

В сообщении также говорится, что американская сторона предоставит крупную компенсацию и «мобилизует глобальные ресурсы», чтобы помочь защитить репутацию спортсменов, предпочитающих пассивно соревноваться.

На вопрос, считает ли министерство иностранных дел Китая это обвинение обоснованным, официальный представитель министерства заявил агентству Reuters в субботу, что отчёт «раскрыл реальное намерение некоторых американцев внести политику в спорт и вмешаться в ход зимних Олимпийских игр в Пекине».