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Посольство США отреагировало на заявление Китая о саботаже Олимпиады

Посольство США отреагировало на заявление Китая о саботаже Олимпиады
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Пресс-атташе посольства США в Китае заявил, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации Олимпийских игр в Пекине.

«Мы не планировали и не планируем проведение глобальной кампании по дискредитации Игр. Атлеты, представляющие Соединённые штаты Америки, могут свободно выражать своё мнение согласно духу Олимпийских игр, которое включает в себя соблюдение прав человека», — гласит послание пресс-атташе посольства, присланное в адрес Reuters по электронной почте.

В декабре 2021 года США заявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине в связи с несоблюдением Китая прав человека в отношении национальных меньшинств. Этот шаг получил поддержку в Великобритании, Австралии и Канаде, однако он никак не сказывается на участии спортсменов из этих стран в Играх. Китай все обвинения отрицает.

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