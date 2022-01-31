В Пекине выявлено наибольшее количество заражённых коронавирусом за последние полтора года

В воскресенье, 30 января в столице Китая было выявлено самое большое количество случаев заражения коронавирусом за последние полтора года.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье в Пекине было зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Как сообщает BBC, это самый высокий показатель с июня 2020 года.

Как отмечается, местными властями принято решение, что некоторые районы будут закрыты на локдаун. Жители столицы должны будут пройти тестирование.

По последним данным организаторов Олимпийских игр, было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом среди сотрудников и спортсменов, связанных с Олимпиадой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.