Скелетонист Никита Трегубов сделал заявление по поводу пропуска Олимпийских игр в Пекине

Серебряный призёр Олимпиады-2018, российский скелетонист Никита Трегубов выступил с заявлением по поводу пропуска предстоящих Игр в Пекине из-за коронавируса.
«Друзья, всем привет! У меня плохие новости… Я вынужден пропустить Олимпийские игры — 2022. К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательный результат, несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно, и со здоровьем у меня всё хорошо! Вчера стало известно, что шансов успеть не осталось.
Хочу выразить благодарность ОКР, Минспорту, ФМБА за поддержку и содействие. Мы боролись до конца, использовали все возможности! Не перестаю надеяться, что моя ситуация кому-то поможет или, возможно, уже помогла…
Отдельное спасибо вам, друзья, вместе мы действительно сила! Жизнь продолжается. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Буду работать ещё усерднее и качественнее, постараюсь радовать вас новыми победами!
Хочу пожелать нашей сборной удачи, честной и красивой борьбы! Особенно хочется поддержать своих друзей и товарищей! Удачи вам! С богом!» — написал Трегубов.
Пост доступен в «инстаграме» Никиты Трегубова.
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