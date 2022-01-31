Губерниев — о пропуске Олимпиады Трегубовым: это трагедия. Каждый день такого будет больше

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский скелетонист Никита Трегубов вынужден пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за заражения коронавирусом.

«Это ужасно, это трагедия. Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно. Каждый день подобных случаев будет всё больше. Так что храни нас всех бог», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Трегубов пожаловался, что после положительного теста ему пришлось снимать в Сочи квартиру за свой счёт. Также он сообщил, что сам оплачивает новые тесты, а федерация не оказывает спортсменам поддержку.

Трегубов — серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) стартуют 4 февраля.