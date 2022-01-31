Валерия и Анна Семенович обратились к участникам Олимпиады

Международный телеканал «Центрального телевидения Китая», вещающий на русском языке, опубликовал на своём YouTube-канале обращения артисток Валерии и Анны Семенович к участникам Олимпийских игр.
«Конечно, мы желаем нашим спортсменам силы духа на предстоящей Олимпиаде. Вы знаете, как иногда бывает: «вопреки» получается даже лучше, чем «благодаря». Я желаю победоносного настроя», — сказала Валерия в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале CGTN на русском.
«Дорогой Пекин, я передаю всем привет. Желаю всем участникам Олимпиады удачи. Конечно же, российским спортсменам я желаю побед и золотых медалей. Чтобы всё хорошо прошло. Чтобы в связи с пандемией ничего не отменилось. Главное – здоровья всем! Вместе ради общего будущего!» — сказала артистка и бывшая фигуристка Анна Семенович.
- 31 января 2022
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