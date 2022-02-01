Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин за сутки выявлено 24 новых случая коронавируса
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31 января в Пекин прибыло 1438 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 379 спортсменов и официальных представителей сборных. По результатам тестирования было зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
18 случаев заражения было зафиксировано после тестирования в аэропорту – 11 из них у спортсменов и представителей сборных. Ещё шесть случаев заражения были обнаружены позднее – пять из них у спортсменов.
В заявлении на сайте Олимпиады также отмечается, что весь персонал, связанный с её проведением, полностью изолирован от прямого контакта с окружающей средой во избежание распространения коронавируса.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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