Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин за сутки выявлено 24 новых случая коронавируса

31 января в Пекин прибыло 1438 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 379 спортсменов и официальных представителей сборных. По результатам тестирования было зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.

18 случаев заражения было зафиксировано после тестирования в аэропорту – 11 из них у спортсменов и представителей сборных. Ещё шесть случаев заражения были обнаружены позднее – пять из них у спортсменов.

В заявлении на сайте Олимпиады также отмечается, что весь персонал, связанный с её проведением, полностью изолирован от прямого контакта с окружающей средой во избежание распространения коронавируса.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.