МОК надеется на тридцатипроцентную заполненность трибун в Пекине

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дуби рассчитывает, что схемы размещения болельщиков на Олимпиаде в Пекине позволят заполнить трибуны на 30 процентов от их максимальной вместимости.

«Заполняемость трибун будет зависеть от конкретного соревнования. На неё может повлиять то, проводятся ли соревнования на открытом воздухе или в помещении. Главная задача обеспечить безопасность зрителей и нераспространение коронавирусной инфекции, поэтому будут работать схемы, ориентированные на районы проведения состязаний.

Организация каждого из событий Олимпиады будет индивидуальна в соответствии с особенностями той или иной арены. И если даже один человек займёт места, на которых ранее могли бы разместиться два или три, это будет хорошим результатом. Нельзя забывать о социальной дистанции.

Самое замечательное — у нас будут зрители. Это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая — мы настаивали на этом. Также проводится работа с сообществами экспатов для их идентификации через посольства и получения разрешений для посещения соревнований для тех людей, кто проживает в Пекине», — приводит слова Дуби Insidethegames.

Ранее было объявлено, что иностранные болельщики не будут допущены на Игры-2022.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.