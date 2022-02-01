Президент оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге не посетит Пекин из-за заболевания ковидом

Президент оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине. Причиной отмены намеченного визита стало заболевание коронавирусом, сообщает insidethegames.biz.

Бывший член МОК Эстанге находится под постоянным наблюдением врачей, а сама болезнь протекает в мягкой форме. Сообщается, что по той же причине в Пекин не прибудет глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Тони Эстанге — французский каноист-слаломист. Участник четырёх Олимпийских игр. Трёхкратный олимпийский чемпион (2000, 2004, 2012). Пятикратный чемпион мира. Член МОК с 2013 года. Председатель Организационного комитета по проведению Олимпиады 2024 года в Париже.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.