Президент оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге не посетит Пекин из-за заболевания ковидом

Президент оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине. Причиной отмены намеченного визита стало заболевание коронавирусом, сообщает insidethegames.biz.
Бывший член МОК Эстанге находится под постоянным наблюдением врачей, а сама болезнь протекает в мягкой форме. Сообщается, что по той же причине в Пекин не прибудет глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Тони Эстанге — французский каноист-слаломист. Участник четырёх Олимпийских игр. Трёхкратный олимпийский чемпион (2000, 2004, 2012). Пятикратный чемпион мира. Член МОК с 2013 года. Председатель Организационного комитета по проведению Олимпиады 2024 года в Париже.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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