Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 2 февраля

Завтра, 2 февраля, начнутся первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований. 2 февраля

15:05 мск. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Швеция — Великобритания.

15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Австралия — США.

15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Норвегия — Чехия.

15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Китай — Швейцария.

Участие в соревнованиях по кёрлингу в миксте примут 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.