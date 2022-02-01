Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 2 февраля
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Завтра, 2 февраля, начнутся первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований. 2 февраля
15:05 мск. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Швеция — Великобритания.
15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Австралия — США.
15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Норвегия — Чехия.
15:05. Кёрлинг. Микст. 1-й тур. Китай — Швейцария.
Участие в соревнованиях по кёрлингу в миксте примут 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля.
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