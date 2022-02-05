Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 6 февраля

Завтра, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны семь комплектов наград. Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

6 февраля. 2-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, слоупстайл, женщины.

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, скиатлон, мужчины.

11:30. Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины.

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины.

15:40. Фристайл, могул, женщины.

16:15. Санный спорт, одноместные сани, мужчины.

Фигурное катание

4:30. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.

6:50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022