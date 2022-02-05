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Олимпиада — 2022 в Пекине, расписание соревнований, 6 февраля, 2-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 6 февраля
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Завтра, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны семь комплектов наград. Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
6 февраля. 2-й день — 7 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, слоупстайл, женщины.
6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины.
10:00. Лыжные гонки, скиатлон, мужчины.
11:30. Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины.
15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины.
15:40. Фристайл, могул, женщины.
16:15. Санный спорт, одноместные сани, мужчины.

Фигурное катание
4:30. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.
6:50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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