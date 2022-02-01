Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, в каких видах спорта, по её мнению, Россия может завоевать медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Кубки мира и чемпионаты Европы, которые прошли в ряде видов спорта, зарядили нас оптимизмом. В конькобежном спорте у нас есть медали, победы на Кубках мира, неплохо выступили на чемпионате мира в прошлом году. Говорю про коньки и шорт-трек в первую очередь, во-первых, потому, что это мои виды спорта, во-вторых, это 23 медали. Ряд стран, как Корея, Китай, Голландия, за счёт этих видов спорта и поднимаются в общем зачёте.

Гарантированные медали будут в фигурном катании, наши ребята демонстрируют высочайшие результаты. Понятно, что русским никто не отдаст все пять медалей, но четыре завоевать можем. Чемпионат Европы это продемонстрировал. Конечно, успехи, которые были на последних Кубках мира в лыжах и биатлоне, обнадёживают. Это медалоёмкие дисциплины на Олимпиаде. У нас есть сложности с фристайлом, скелетоном из-за коронавируса.

Медалеёмкие виды спорта — шорт-трек, конькобежный спорт, лыжи, биатлон. Обязательно надо сказать и про хоккей. Пройдя четыре Олимпиады, знаю, какое впечатление остаётся у болельщиков, если хоккеисты не выиграют, несмотря на другие медали. Понятно, не будет игроков НХЛ, но посмотрим, на что способны команды. В этом есть свой азарт и интрига. Наши болельщики настроены на три основных вида спорта: хоккей, фигурное катание и биатлон», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

