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Светлана Журова дала прогноз на место России в медальном зачёте на Олимпиаде-2022

Светлана Журова дала прогноз на место России в медальном зачёте на Олимпиаде-2022
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, какое место займёт Россия в неофициальном медальном зачёте по итогам Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Она выразила надежду, что Россия попадёт в первую тройку.

«Надеюсь, наши ребята будут в тройке в медальном зачёте. Надо понимать, что китайцы проводят ОИ у себя, в 2008 на Олимпиаду приглашали много специалистов из-за рубежа, от них можно ожидать сюрпризов. А так, конечно, Норвегия, Германия, Китай, США, Корея и Голландия — страны, которые точно претендуют на первенство. Голландия, понятно, за счёт конькобежного спорта и шорт-трека», — рассказала Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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