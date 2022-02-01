Василий Уткин: Вик Уайлд в качестве знаменосца России на ОИ — вариант просто прекрасный
Поделиться
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о том, что двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд может стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Вик Уайлд в качестве знаменосца на Олимпиаде — вариант просто прекрасный. Большинство ведь не выбирает, за какую страну выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас… Это высоко. Я за Уайлда», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
До сезона-2010/2011 включительно Уайлд выступал за сборную США. Спортсмен решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алёне Заварзиной. Паспорт гражданина России Вик получил в мае 2012 года.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:38
-
13:12
-
12:54
-
12:50
-
12:33
-
12:30
-
12:00
-
11:56
-
11:48
-
11:31
-
11:12
-
11:06
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
10:39
-
10:26
-
09:54
-
09:47
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:19
-
09:08
-
09:02
-
09:00
-
08:01
-
07:47
-
01:00
-
00:08
Партнерский контент