Василий Уткин: Вик Уайлд в качестве знаменосца России на ОИ — вариант просто прекрасный

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о том, что двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд может стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Вик Уайлд в качестве знаменосца на Олимпиаде — вариант просто прекрасный. Большинство ведь не выбирает, за какую страну выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас… Это высоко. Я за Уайлда», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

До сезона-2010/2011 включительно Уайлд выступал за сборную США. Спортсмен решил получить второе гражданство после того, как женился на российской сноубордистке Алёне Заварзиной. Паспорт гражданина России Вик получил в мае 2012 года.

