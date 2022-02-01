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В Госдуме выразили опасения за российских спортсменов из-за пандемии коронавируса на ОИ

В Госдуме выразили опасения за российских спортсменов из-за пандемии коронавируса на ОИ
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился опасениями за здоровье российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на фоне пандемии коронавируса.

«Немного беспокоит бушующая пандемия. Это может зацепить и наших спортсменов, и конкурентов, любой может сняться с соревнований. Всегда хочется, чтобы была честная и конкурентная борьба. Спортсмены сейчас заложники этой ситуации, но очень не хотелось бы кого-то терять. Предугадывать результаты необходимо с оглядкой на проблему коронавируса. Хочется пожелать всем здоровья.

Я обязательно буду следить за кёрлингом, потому что являюсь президентом федерации кёрлинга. Советую всем следить за этим видом спорта — это очень интересная игра. Более того, сейчас наша мужская команда впервые в истории отобралась на Олимпийские игры. В Сочи парни принимали участие как хозяева, а сейчас именно уверенно отобрались самостоятельно. Также точно буду следить за хоккеем, биатлоном, да и за любым спортом, где участвуют спортсмены из России. Соревнования с нашими спортсменами должен обязательно смотреть каждый», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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