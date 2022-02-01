«Россия 1» покажет церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Телеканал «Россия 1» проведёт прямую трансляцию церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Комментировать трансляцию мероприятия будет Дмитрий Губерниев.

На Олимпиаде-2022 сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.