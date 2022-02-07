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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 8 февраля, 4-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 8 февраля
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Завтра, 8 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
8 февраля. 4-й день — 10 комплектов медалей
5:45. Фристайл, биг-эйр, женщины.
6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины.
10:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины.
10:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины.
11:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины.
13:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины.
14:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины.
15:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины.
15:05. Кёрлинг, микст, финал.
16:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины.

Фигурное катание
4:15. Мужчины, короткая программа.

Хоккей. Женщины
16:10. Группа A. 5-й тур. Финляндия — Россия.

Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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