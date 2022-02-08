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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 9 февраля, 5-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 9 февраля
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Завтра, 9 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
9 февраля. 5-й день — 6 комплектов медалей
6:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.
8:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
10:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.
14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.
16:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.
16:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.

Хоккей. Мужчины
11:40. 1-й тур. Группа B. Россия — Швейцария.

Кёрлинг. Мужчины
15:05. 1-й тур. Россия — США.

Полное расписание Олимпийских игр в Пекине

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