Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 9 февраля

Завтра, 9 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

9 февраля. 5-й день — 6 комплектов медалей

6:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.

8:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.

10:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.

16:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.

16:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.

Хоккей. Мужчины

11:40. 1-й тур. Группа B. Россия — Швейцария.

Кёрлинг. Мужчины

15:05. 1-й тур. Россия — США.

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