Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 11 февраля

Завтра, 11 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

11 февраля. 7-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины.

6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины.

10:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины.

11:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины.

12:00. Биатлон, спринт, женщины.

15:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины.

16:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка.

Кёрлинг. Мужчины

4:05. 3-й тур. Швейцария — Россия.

15:05. 4-й тур. Россия — Дания.

Хоккей. Мужчины

7:10. Группа B. 2-й тур. Дания — Россия.

Кёрлинг. Женщины

9:05. 3-й тур. Швейцария — Россия.

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