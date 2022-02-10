Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 11 февраля

Завтра, 11 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
11 февраля. 7-й день — 7 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины.
6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины.
10:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины.
11:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины.
12:00. Биатлон, спринт, женщины.
15:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины.
16:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка.
Кёрлинг. Мужчины
4:05. 3-й тур. Швейцария — Россия.
15:05. 4-й тур. Россия — Дания.
Хоккей. Мужчины
7:10. Группа B. 2-й тур. Дания — Россия.
Кёрлинг. Женщины
9:05. 3-й тур. Швейцария — Россия.
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