Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 13 февраля

Завтра, 13 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

13 февраля. 9-й день — 7 комплектов медалей

8:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.

12:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.

13:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.

14:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.

15:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.

16:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.

Кёрлинг. Мужчины

4:05. 6-й тур. Италия — Россия.

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