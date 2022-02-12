Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 13 февраля
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Завтра, 13 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
13 февраля. 9-й день — 7 комплектов медалей
8:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.
10:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.
12:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.
13:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.
14:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.
15:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.
16:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.
Кёрлинг. Мужчины
4:05. 6-й тур. Италия — Россия.
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