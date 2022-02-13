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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 14 февраля, 10-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 14 февраля
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Завтра, 14 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
14 февраля. 10-й день — 4 комплекта медалей
4:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец.
6:00. Бобслей, одиночки, женщины.
15:00. Фристайл, акробатика, женщины.
15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины.

Кёрлинг. Женщины
4:05. 7-й тур. Канада — Россия.
15:05. 8-й тур. Дания — Россия.

Кёрлинг. Мужчины
9:05. 8-й тур. Россия — Швеция.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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