Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 14 февраля

Завтра, 14 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

14 февраля. 10-й день — 4 комплекта медалей

4:15. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец.

6:00. Бобслей, одиночки, женщины.

15:00. Фристайл, акробатика, женщины.

15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины.

Кёрлинг. Женщины

4:05. 7-й тур. Канада — Россия.

15:05. 8-й тур. Дания — Россия.

Кёрлинг. Мужчины

9:05. 8-й тур. Россия — Швеция.

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