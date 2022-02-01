Сборная России полностью экипирована в форму ZASPORT

С 10 января до 31 января включительно в ТЦ «Арена Плаза» на Ленинградском проспекте работал экипировочный центр ZASPORT для спортсменов и членов делегации, которые отправляются в Пекин на XXIV зимние Олимпийские игры. За это время комплекты одежды, обуви и аксессуаров получили более 450 человек.



Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, амбассадор коллекции ZASPORT к Олимпийским играм в Пекине и посол команды ОКР:



«Впечатления очень приятные. Здорово, что как следует проработан дизайн. Все модели очень удобные. Кофты тёплые, мягкие, футболочки приятные к телу и по дизайну и сидят здорово. Одна из моих любимых курточек под «барашка». Мне всё понравилось. Очень жду Олимпийские игры, буду болеть за наших спортсменов!»



Анастасия Задорина, основательница ZASPORT:



«Мы получили много положительных отзывов от спортсменов по поводу экипировки. Каждый комплект, который получают олимпийцы и члены делегации, включает в себя 68 единиц – это тёплые куртки, парадный, тренировочные костюмы, обувь, аксессуары.



Удобство атлетов для нас всегда на первом месте, поэтому мы использовали самые современные материалы, позволяющие ощущать себя максимально комфортно и в тепле, и на морозе. Ещё одно преимущество коллекции – все элементы экипировки можно смешивать и сочетать между собой.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, и мы обратили особое внимание на культуру Китая, и одним из главных в коллекции стал цвет цин, который символизирует силу и жизненную энергию. Я надеюсь, что он принесёт удачу нашим атлетам на играх. Готовимся болеть за Команду ОКР на соревнованиях!»