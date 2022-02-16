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Олимпиада — 2022 в Пекине, расписание соревнований, 17 февраля, 13-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 17 февраля
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Завтра, 17 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
17 февраля. 13-й день — 6 комплектов медалей
7:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада.
9:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, женщины.
10:20. Фристайл, ски-кросс, женщины.
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины.
13:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа.
14:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета.

Кёрлинг. Женщины
9:05. 12-й тур. Россия — Великобритания.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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