Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 17 февраля

Завтра, 17 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

17 февраля. 13-й день — 6 комплектов медалей

7:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада.

9:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, женщины.

10:20. Фристайл, ски-кросс, женщины.

11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины.

13:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа.

14:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета.

Кёрлинг. Женщины

9:05. 12-й тур. Россия — Великобритания.

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