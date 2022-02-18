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Олимпиада — 2022 в Пекине, расписание соревнований, 19 февраля, 15-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 19 февраля
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Завтра, 19 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
19 февраля, 15-й день — 8 комплектов медалей
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины.
7:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования.
9:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины.
9:05. Кёрлинг, мужчины, финал. Швеция — Великобритания.
11:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины.
12:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины.
14:00. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа.
16:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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