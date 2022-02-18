Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 19 февраля

Завтра, 19 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
19 февраля, 15-й день — 8 комплектов медалей
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины.
7:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования.
9:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины.
9:05. Кёрлинг, мужчины, финал. Швеция — Великобритания.
11:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины.
12:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины.
14:00. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа.
16:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:31
-
20:22
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:01
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:11
-
19:03
-
18:59