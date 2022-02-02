Лукашенко: на Олимпиаде надо продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать

Президент Беларуси Александр Лукашенко выпустил обращение к участникам Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Считаные дни остаются до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, которую с нетерпением ждёт весь мир. Мечта каждого спортсмена и тренера — пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твёрдо верит в себя. Перед вами стоит важная и ответственная задача. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину.
Верю в нашу команду и в каждого из вас. Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждёт спортивных подвигов во имя Беларуси. Пусть вам сопутствует успех на снежных стадионах и ледовых аренах олимпийского Пекина и сбудутся самые смелые мечты! Желаю крепкого здоровья, стойкости и удачи», — говорится на официальном сайте Лукашенко.
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