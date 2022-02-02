Американские аналитики спрогнозировали место России в медальном зачёте Олимпиады-2022

Американская аналитическая компания Gracenote представила окончательный прогноз на распределение медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Аналитики предполагают, что победителем общего медального зачёта станет сборная Норвегии с 44 медалями (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займёт Германия — 30 медалей (11-11-8). Россия станет третьей — 30 наград (10-12-8).
В топ-10 медального зачёта, по мнению аналитиков, также войдут сборные США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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- 2 февраля 2022
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