Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Американские аналитики спрогнозировали место России в медальном зачёте Олимпиады-2022

Американские аналитики спрогнозировали место России в медальном зачёте Олимпиады-2022
Комментарии

Американская аналитическая компания Gracenote представила окончательный прогноз на распределение медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Аналитики предполагают, что победителем общего медального зачёта станет сборная Норвегии с 44 медалями (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займёт Германия — 30 медалей (11-11-8). Россия станет третьей — 30 наград (10-12-8).

В топ-10 медального зачёта, по мнению аналитиков, также войдут сборные США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022