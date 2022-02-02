Кто должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине?

Послезавтра, 4 февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). У каждой команды будет по два знаменосца: один мужчина и одна женщина.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросах на тему «Кто должен стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине?»

Если у вас не отображаются опросы, их можно пройти по ссылкам: здесь и здесь.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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