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Олимпиада-2022, Пекин, расписание прямых трансляций, 4 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций Олимпийских игр — 2022 в Пекине 4 февраля
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Завтра, 4 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций. 4 февраля
3:35 мск. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Швеция — Австралия.
3:35. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария («Матч! Игра»).
3:35. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Италия — Норвегия.
4:55. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (Первый канал).
6:35. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец (Первый канал).
7:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Швейцария («Матч ТВ»).
7:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур. Дания — Китай.
8:15. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа (Первый канал).
8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Чехия — Италия.
8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Китай — Канада.
8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Великобритания — Австралия.
8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Швеция — США («Матч! Игра»).

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