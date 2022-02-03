Расписание трансляций Олимпийских игр — 2022 в Пекине 4 февраля

Завтра, 4 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций. 4 февраля

3:35 мск. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Швеция — Австралия.

3:35. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария («Матч! Игра»).

3:35. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Италия — Норвегия.

4:55. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (Первый канал).

6:35. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец (Первый канал).

7:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Швейцария («Матч ТВ»).

7:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 2-й тур. Дания — Китай.

8:15. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа (Первый канал).

8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Чехия — Италия.

8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Китай — Канада.

8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Великобритания — Австралия.

8:35. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Швеция — США («Матч! Игра»).