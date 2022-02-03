Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, прошли очередные соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию их результаты.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 3 февраля
Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Китай — Австралия — 6:5 (1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1).
Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия — 7:4 (1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 2:0).
Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Италия — США — 8:4 (0:1, 4:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 2:0).
Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания — Канада — 6:4 (0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 1:0).
Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Чехия — Китай — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Канада — Швейцария — 12:1 (3:0, 5:0, 4:1).
Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Италия — Швейцария — 8:7 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0).
Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Норвегия — США — 11:6 (0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:3, 3:0, 3:0, 2:0).
Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Швеция — Япония — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,75.
2. Перрин Лаффон (Франция) — 81,11
3. Джелин Кауф (США) — 79,15…
8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73,01…
17. Полина Чудинова (Россия) — 66,77…
22. Анастасия Первушина (Россия) — 59,97…
25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29,65.
Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация
1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,15.
2. Вальтер Вальберг (Швеция) — 79,12.
3. Бенжамен Каве (Франция) — 78,40...
13. Никита Новицкий (Россия) — 74,71...
27. Никита Андреев (Россия) — 67,39.
Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Канада — Норвегия — 7:6 (0:2, 4:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0).
Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария — Великобритания — 8:7 (0:1, 3:0, 0:2, 3:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:0).
Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швеция — Китай — 7:6 (1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 3:0).
Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Чехия — Австралия — 8:2 (1:0, 3:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0).
Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Финляндия — США — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1).
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