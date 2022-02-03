Объявлены имена знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Национальный олимпийский комитет Украины объявил, что знаменосцами команды на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине станут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призёр юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова. Церемония открытия состоится завтра, 4 февраля.
«Прежде всего это большая честь для меня — нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно», — сказал Абраменко.
«Ещё на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», — добавила Назарова.
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- 3 февраля 2022
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