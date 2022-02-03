Президент МОК Томас Бах ответил на вопрос о встрече с Владимиром Путиным на ОИ в Пекине
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Я сегодня уже сделал обращение. Я призвал всех политических деятелей во всём мире выполнить то, что было ими обещано при заключении олимпийского перемирия. Я не буду давать комментарии политического характера, которые могут толковаться по-разному», — ответил он на пресс-конференции.
Ранее Путин заявил, что приедет на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекин. Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт завтра, 4 февраля.
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