Президент МОК Томас Бах ответил на вопрос о встрече с Владимиром Путиным на ОИ в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я сегодня уже сделал обращение. Я призвал всех политических деятелей во всём мире выполнить то, что было ими обещано при заключении олимпийского перемирия. Я не буду давать комментарии политического характера, которые могут толковаться по-разному», — ответил он на пресс-конференции.

Ранее Путин заявил, что приедет на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекин. Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт завтра, 4 февраля.

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