Тарасова оценила выбор знаменосцев сборной России на церемонию открытия Олимпиады-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв — достойные люди. Настолько достойные, что им выпало право стать знаменосцами сборной России на открытии Олимпиады. Я одобряю выбор. Вся олимпийская сборная достойна нести наш флаг, но кандидатуры Фаткулиной и Шипачёва мне нравятся», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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