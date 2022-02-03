Станислав Поздняков: ситуация с ковидом вызывает серьёзные опасения

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об антикоронавирусных мерах в сборной страны на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Глава ОКР признал, что складывается тревожная ситуация.
«Ситуация с ковидом вызывает серьёзные опасения, но она контролируется. В мужской основной хоккейной сборной есть один пограничный тест. Имя игрока мы не называем. Сегодня и завтра он сдаст дополнительные тесты. Надеемся, что будут отрицательными.
Дальнейшее решение будет приниматься в соответствии с протоколом. Сделают ещё два теста, если они будут отрицательными, то спортсмен вернётся к выполнению своих обязанностей. Хорошая новость в женской хоккейной команде — из больницы после отрицательных тестов выписана Диана Фархутдинова. Она сегодня присоединится к команде», — передает слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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- 3 февраля 2022
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