Журова — о знаменосцах России на ОИ: горжусь Фаткулиной — нашей красавицей из Челябинска

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выбор знаменосцев сборной России на церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Ранее было объявлено, что знаменосцами станут капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.
«Разумный и правильный выбор знаменосцев. Я первоначально говорила, что список прекрасных, известных и достойных спортсменов у нас может быть большим, но многим из них надо было выступать в ближайшее время. Грубо говоря, после открытия ОИ сразу начинались их выступления. Выбор пал на тех ребят, которые выступают через неделю.
Уверена, что церемония открытия Олимпийских игр будет непростой: ограничения, целый день будет посвящён этому. А спортсмену выступать на следующий день, как минимум это может сказаться потерей медали. Выбрали ребят, которые достойны по результату, известны, но и выступать им не на следующий день. Горжусь Ольгой Фаткулиной. Она чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады в Сочи. Абсолютно достойная наша красавица из Челябинска!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 3 февраля 2022
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