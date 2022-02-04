Кто не поедет на Олимпиаду от России из-за коронавируса. Данные от 4 февраля

Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) претерпел изменения в связи с коронавирусом. Из итоговой заявки был исключён фигурист Михаил Коляда, тест которого на COVID-19 дал положительный результат. В составе сборной России его заменил Евгений Семененко. Все тесты на коронавирус, сданные фигуристами сборной России по прилёте в Пекин, показали отрицательный результат.



Биатлонистка Валерия Васнецова будет вынуждена пропустить Олимпиаду из-за двух положительных тестов на коронавирус. Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр на вынужденную замену Васнецовой на Евгению Буртасову.



Из-за коронавируса Игры-2022 пропустят скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Положительный тест также сдали бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. На Олимпиаду будут отправлены запасные разгоняющие Владислав Жаровцев и Алексей Зайцев. 7 февраля в Китай вылетит запасной разгоняющий Александр Ефимов.

Хоккеисты сборной России Никита Нестеров и Андрей Кузьменко пропустили тренировку из-за сомнительных тестов на ковид. Ранее сообщалось, что Сергей Плотников и Артём Анисимов не полетели в Пекине вместе с командой из-за положительных тестов. В женской сборной России шесть игроков (Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева, Людмила Белякова) были помещены на карантин.