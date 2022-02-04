Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин (Китай), где сегодня, 4 февраля, открываются зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады начнётся в 15:00 мск. Визит Путина будет носить однодневный характер, он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран пообщаются за обедом.



На Олимпийских играх в Пекине сборная России будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями за допинговые нарушения со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Команду ОКР представят 213 спортсменов.



В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях будет использоваться мелодия из Концерта №1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского.



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