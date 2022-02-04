Дмитрий Губерниев рассказал подробности конфликта с украинским журналистом на зимних ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как у него возник конфликт с украинским журналистом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я проходил мимо и задел перегородочку. После чего сразу извинился. На меня набросились матерными словами. Я ему ответил. Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия его мудацкая, потому что кто так обзывается, тот так и называется.

Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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