Дмитрий Губерниев рассказал подробности конфликта с украинским журналистом на зимних ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как у него возник конфликт с украинским журналистом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Я проходил мимо и задел перегородочку. После чего сразу извинился. На меня набросились матерными словами. Я ему ответил. Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия его мудацкая, потому что кто так обзывается, тот так и называется.
Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
13:45
-
13:45
-
13:33
-
13:26
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:26
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:27
-
11:26
-
11:20
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
11:02
-
10:54
-
10:54