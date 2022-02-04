Жамнов и Кудашов давали указания, Ларионов наблюдал за тренировкой сборной. Фото из Пекина

4 февраля в Пекине национальная команда России по хоккею провела открытую тренировку в рамках подготовки к выступлению на зимних Олимпийских играх — 2022.

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал выбор его в качестве знаменосца российской олимпийской команды на Играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Такая честь бывает раз в жизни. Должно повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили, сказали, что здорово. Вчера позвонили из руководства, рассказали. Я обрадовался. Мои заслуги… У нас командный вид спорта, вся сборная и выигрывает, и проигрывает. Думаю, я понесу флаг, как капитан команды. В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю. Мы приехали сюда с большой задачей.



Стас Галиев здорово проявил себя, в хорошей форме находится. Грига тоже в полном порядке. Мы два дня не катались. Сегодня покатались интенсивно, но всего 45 минут. Видимо, по регламенту. Но нам хватило, впереди зал. Все готовы, все в хорошем настроении», – цитирует Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.