Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине объявлены открытыми

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине открыты. В настоящий момент на стадионе в Пекине проходит церемония открытия Олимпиады.
Напомним, российские олимпийцы вышли на арену 46-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.
Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. В Пекине национальная команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 4 февраля 2022
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