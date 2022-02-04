В Кремле отреагировали на то, что Путина не показали во время выхода России на открытии ОИ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал то, что главу государства не показали во время выхода сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). По словам Пескова, это связано с тем, что Путин находится в ложе.

«Он (Путин. — Прим. «Чемпионата») в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Также он отрицательно ответил на вопрос, связано ли это как-то с ограничениями, наложенными на российских спортсменов и членов делегации.

«Нет, конечно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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