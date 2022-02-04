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Шипачёв и Фаткулина несли флаг ОКР, Си Цзиньпин приветствовал публику. Фото открытия Игр

Шипачёв и Фаткулина несли флаг ОКР, Си Цзиньпин приветствовал публику. Фото открытия Игр
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
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4 февраля в Пекине состоялось торжественное открытие зимних Олимпийских игр. В ней приняла участие 91 страна.

Российские олимпийцы вышли на арену 46-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.

Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. В Пекине национальная команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Лучшие кадры с церемонии открытия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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