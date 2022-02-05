Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 5 февраля

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.

2. Наталья Непряева (Россия) +30,2.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.



Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.

3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71.



Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).



Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

1. Урша Богатай (Словения) — 239,0.

2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8.

3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0.



Фристайл. Мужчины. Могул. Финал

1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23.

2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.

3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.



Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

1. Китай — 2.37,348.

2. Италия — 2.37,364.

3. Венгрия — 2.40,900.

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