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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 1-й день, ОИ-2022

Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 5 февраля
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) +30,2.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 3.56,930.
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) +1,13.
3. Изабель Вайдеман (Канада) +1,71.

Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км
1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал
1. Урша Богатай (Словения) — 239,0.
2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8.
3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0.

Фристайл. Мужчины. Могул. Финал
1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23.
2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.
3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.

Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал
1. Китай — 2.37,348.
2. Италия — 2.37,364.
3. Венгрия — 2.40,900.

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