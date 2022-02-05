Вылегжанин: с Йохауг можно бороться. Её способна побеждать не только Непряева

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянка завоевала серебро. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.

«Это была классная гонка от Натальи. К тому же она наконец-то взяла личную медаль. После этого команда воспрянет — 100%. Все знают, что последние наши лыжные гонки были без медалей, поэтому сегодняшний результат очень важен. Это даёт уверенность.



С Йохауг можно бороться. Её уже побеждали. Да, она уже несколько лет бегает с большим отрывом. Но Йохауг способна победить не только Непряева, но и Рыгалина, которая вообще проводит первую Олимпиаду. У нас сильные девчонки!» — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.