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Вылегжанин: с Йохауг можно бороться. Её способна побеждать не только Непряева

Вылегжанин: с Йохауг можно бороться. Её способна побеждать не только Непряева
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Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянка завоевала серебро. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.

«Это была классная гонка от Натальи. К тому же она наконец-то взяла личную медаль. После этого команда воспрянет — 100%. Все знают, что последние наши лыжные гонки были без медалей, поэтому сегодняшний результат очень важен. Это даёт уверенность.

С Йохауг можно бороться. Её уже побеждали. Да, она уже несколько лет бегает с большим отрывом. Но Йохауг способна победить не только Непряева, но и Рыгалина, которая вообще проводит первую Олимпиаду. У нас сильные девчонки!» — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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